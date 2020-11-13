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Телеграм канал 'Работа вебкам ✅ Реальные отзывы и советы'

Работа вебкам ✅ Реальные отзывы и советы


701 подписчиков
30 просмотров на пост

Я обычная веб модель, а это мой канал в telegram. Здесь иногда делаю анонсы своих публикаций в блоге. Если тебя интересует #работа вебкой дома, тут найдешь полезные советы. Узнай больше что такое работа #вебкам моделью в #онлайн чате

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Найдено 3 поста

Работа вебкам ✅ Реальные отзывы и советы
: 701 | на пост: 30 | ER: 4.3%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-11-13 21:31:08 | Показать пост 		5
0
​​Вот вы наверное думаете — вебкамки работают с одними извращенцами, делают там всякое запредельное на стримах. Не без этого, конечно, но напоминаю, что 80% мемберов — это нормальные, обычные люди. И приходят к нам очень часто даже не за сексом👀

Знаете, как часто вебкамкам признаются в любви и зовут замуж в приватах?! У меня за последние полгода только 4 предложения и 12 признаний! 💍👰

Некоторые модели даже жалуются, потому что не знают, что делать после такого. Вроде и отшивать не хочется, хороший же человек, да к тому же откажешь и он больше у тебя не появится — гордость уязвлена. Но и соглашаться — такое себе 😂

Вот мы и тренируем конфликтологию и умение правильно отказывать. Так, чтобы обе стороны оставались довольны. А вы так умеете?
Работа вебкам ✅ Реальные отзывы и советы
: 701 | на пост: 30 | ER: 4.3%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-11-12 13:39:25 | Показать пост 		55
0
​​Вопрос, который мне недавно задали: «Как вебкам помогает тебе в жизни❓».

Честно говоря, я немного даже растерялась, потому что у меня принцип «мухи отдельно — котлеты отдельно». 👉 То есть, я стараюсь не тащить работу в другие сферы своей жизни, и мне всегда казалось, что это нормально, когда вебкамка на стриме и в жизни это, можно сказать, два разных человека.

🙈 Но потом я вспомнила, как в 18-19 лет жутко загонялась по поводу своей внешности, провалила лучшее свидание в своей жизни только потому что боялась ляпнуть лишнего и парень решил, что я молчу тупо потому что мне с ним неинтересно. И еще куча подобных историй, которые случались из-за моей закомплексованности и жуткой неуверенности в себе.

А сейчас совсем другое дело 🙏 Благодаря вебкаму я научилась разговаривать с людьми. Причем, как по-русски, так и по-английски. Я научилась смотреть на себя чужими глазами, принимать себя и свою внешность, любить себя, в конце концов.

А негативные моменты вебкама, вроде токсичных мемберов, научили меня тому, что никакие деньги не стоят моей здоровой психики, поэтому иногда нужно говорить «нет». И говорить «нет» я тоже научилась только благодаря вебкаму ❤️

Я не утверждаю, что всему этому я бы не научилась в любой другой профессии, но сравнить не получится, поэтому анализирую то, что есть 😀

Ребят, кто в адалте работает, поделитесь своими историями, как это вам помогает в жизни? Очень интересно почитать, жду 👉 @askpineapple_bot
Работа вебкам ✅ Реальные отзывы и советы
: 701 | на пост: 30 | ER: 4.3%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-10-28 03:29:19 | Показать пост 		108
0
https://rabotakiev.home.blog/2020/10/28/rabota-vebkam/
Web-страница:
Работа вебкам моделью, советы эксперта
Реальные преимущества и недостатки которые скрывает работа вебкам моделью. Плюс блог опытной веб модели, где множество потрясающих знаний!…

Найдено 3 поста

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