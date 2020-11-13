Телеграм канал 'Работа вебкам ✅ Реальные отзывы и советы'

Вопрос, который мне недавно задали: «Как вебкам помогает тебе в жизни❓».
Честно говоря, я немного даже растерялась, потому что у меня принцип «мухи отдельно — котлеты отдельно». 👉 То есть, я стараюсь не тащить работу в другие сферы своей жизни, и мне всегда казалось, что это нормально, когда вебкамка на стриме и в жизни это, можно сказать, два разных человека.
🙈 Но потом я вспомнила, как в 18-19 лет жутко загонялась по поводу своей внешности, провалила лучшее свидание в своей жизни только потому что боялась ляпнуть лишнего и парень решил, что я молчу тупо потому что мне с ним неинтересно. И еще куча подобных историй, которые случались из-за моей закомплексованности и жуткой неуверенности в себе.
А сейчас совсем другое дело 🙏 Благодаря вебкаму я научилась разговаривать с людьми. Причем, как по-русски, так и по-английски. Я научилась смотреть на себя чужими глазами, принимать себя и свою внешность, любить себя, в конце концов.
А негативные моменты вебкама, вроде токсичных мемберов, научили меня тому, что никакие деньги не стоят моей здоровой психики, поэтому иногда нужно говорить «нет». И говорить «нет» я тоже научилась только благодаря вебкаму ❤️
Я не утверждаю, что всему этому я бы не научилась в любой другой профессии, но сравнить не получится, поэтому анализирую то, что есть 😀
Ребят, кто в адалте работает, поделитесь своими историями, как это вам помогает в жизни? Очень интересно почитать, жду 👉 @askpineapple_bot