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Телеграм канал 'Dosug cz — розовая кнопка вход на досуг сз'

Dosug cz — розовая кнопка вход на досуг сз


564 подписчиков
2 просмотров на пост

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Найдено 3 поста

Dosug cz — розовая кнопка вход на досуг сз
: 564 | на пост: 2 | ER: 0.4%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-10-23 18:02:24 | Показать пост 		1
0
Диана

• Возраст 25 лет
• Рост 170 см
• Вес 57 кг
• Грудь 3 своя красивая, с чувственными сосочками и красивым ареолом.

Чувственная восточная красотка. Правильно воспитана, умею быть покорной и послушной.

Действительно умею и люблю оральные ласки. Получаю удовольствие от кайфа мужчины, умею многое, не против попробовать новое.

Есть страпон, могу быть Госпожой.

Метро Пражская, только выезд.

• 2 часа 15.000 руб
• ночь 50.000.

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#Москва #индивидуалка
Dosug cz — розовая кнопка вход на досуг сз
: 564 | на пост: 2 | ER: 0.4%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-10-21 06:09:45 | Показать пост 		3
0
https://www.russpuss.ru/intim/mzhm/
Web-страница:
МЖМ и сексвайф, нужны отзывы о сексе втроём с мужем
Привет, я обычная девочка, не имею отношения к эскорту. Но нужен совет по двум вопросам. Мне 21, супругу 35, в браке 3 года, пару месяцев назад предло...
Dosug cz — розовая кнопка вход на досуг сз
: 564 | на пост: 2 | ER: 0.4%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-10-21 05:44:49 | Показать пост 		3
0
​​​​​На форуме эскортниц обсуждается #интим_досуг — одна самых старых рекламных площадок. Самый первый домен сайта — dosug cz, зарегистрирован в 2009 году. В своё время это досуг являлся одним ТОП популярных ресурсов.

С его помощью каждый мужчина мог без проблем заказать лучших проституток Москвы. Благодаря удобному и простому интерфейсу снять девушку занимало не более пяти минут. Были доступны развратные #шлюхи в любом районе города. Стоит отметить что досуг сз всегда был местом, где ставили анкеты элитные индивидуалки.

🔆Минимальная цена была 200$ за час!
🔆Средняя стоимость 600$.
🔆Максимальный ценник который я видела. 200 000 рублей.

Анкету в которой было указано — двести тысяч рублей я видела в 2012 году. На то время это была невероятная сумма.

В итоге если ты хочешь заказать проститутку тебе надо на dosug. Но проблема в том что он заблокирован по решению РКН. К счастью существует отличное решение.

Для этого необходимо войти на #dosug_cz в обход блокировки. Советую воспользоваться красной кнопкой на сайте рус досуг РФ. Это самый быстрый и простой метод как найти столичных шлюх предлагающих интим услуги.

⚠️ На форуме эскортниц можешь узнать подробности.


https://www.russpuss.ru/sait_ru/dosug/

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Найдено 3 поста

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