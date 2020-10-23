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🔆Минимальная цена была 200$ за час!
🔆Средняя стоимость 600$.
🔆Максимальный ценник который я видела. 200 000 рублей.
Анкету в которой было указано — двести тысяч рублей я видела в 2012 году. На то время это была невероятная сумма.
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