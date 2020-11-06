Про размеры членов
Я люблю побольше среднего, 16-20 см оптимально. Больше 20 уже больно, меньше 15 нужно сильно стараться.
Всегда спрашиваю у потенциального любовника про размер.
Знаете, как тактично спросить?
«Ты знаешь свой размер члена?»
Если у него маленький, он скажет «Не знаю, не мерил».
Все ж большинство меряют.
Особенно те, кто ищут любовниц на спец сайтах. Ведь спросят же, че б не померить.
По опыту, те, у кого средний размер, говорят циферки примерные. У кого маленький - не мерил. А у кого 18+, скажут точную длину и ещё толщину.😄
Привирают ещё слегка, 1-2 см, не пойдёт же девушка с линейкой в постель.
Читала, что правильное измерение - от лобка до кончика головки в максимальной эрекции.
Короче, я считаю, размер важен, он даёт ощущение наполненности и более сильную стимуляцию. Но намного важнее умение пользоваться и выносливость. 😅
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