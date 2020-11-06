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Телеграм канал 'Как правильно делать минет'

Как правильно делать минет


331 подписчиков
2 просмотров на пост

Бесплатное сообщество в котором опытные участницы делятся личным опытом как правильно делать минет мужчине. Если ты желаешь научится сосать член парню чтобы доставляя райское наслаждение читай здесь новые техники минета. Научись брать в рот за два дня!

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Найдено 3 поста

Как правильно делать минет
: 331 | на пост: 2 | ER: 0.6%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-11-06 23:26:28 | Показать пост 		1
0
Про размеры членов

Я люблю побольше среднего, 16-20 см оптимально. Больше 20 уже больно, меньше 15 нужно сильно стараться.

Всегда спрашиваю у потенциального любовника про размер.
Знаете, как тактично спросить?
«Ты знаешь свой размер члена?»
Если у него маленький, он скажет «Не знаю, не мерил».

Все ж большинство меряют.
Особенно те, кто ищут любовниц на спец сайтах. Ведь спросят же, че б не померить.
По опыту, те, у кого средний размер, говорят циферки примерные. У кого маленький - не мерил. А у кого 18+, скажут точную длину и ещё толщину.😄

Привирают ещё слегка, 1-2 см, не пойдёт же девушка с линейкой в постель.
Читала, что правильное измерение - от лобка до кончика головки в максимальной эрекции.

Короче, я считаю, размер важен, он даёт ощущение наполненности и более сильную стимуляцию. Но намного важнее умение пользоваться и выносливость. 😅

Кстати рекомендую прочитать потрясающую инструкцию как правильно делать мужчине https://shpargalka.work/seks/kak-delat-minet/ это бесплатный лайфхак о ведущих экспертов. Следуя простым и понятным советам каждая сможет за два дня научится сосать член мужу доставляя райское наслаждение!

#минет
Как правильно делать минет
: 331 | на пост: 2 | ER: 0.6%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-11-06 20:45:25 | Показать пост 		2
0
Минет — это форма орального секса которую большинство мужчин любят больше всего на свете. По этому, если научиться как правильно делать минет мужчине это гарантия крепких ваших отношениях и крепкой любви. Ведь девушку, которая умеет потрясающе отсосать член, мечтает иметь каждый парень.

Миссия нашей группы — каждую желающую научить как делать минет мужу, чтобы доставить райское наслаждение!

#оральный #секс
Как правильно делать минет
: 331 | на пост: 2 | ER: 0.6%
Публикации Упоминания Аналитика
2020-11-06 19:01:16 | Показать пост 		1
0
Привет это новое сообщество

Найдено 3 поста

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